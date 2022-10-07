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BEGÜM POLAT'IN PAYLAŞIMI ŞOK ETTİ

Tik Tok'ta çektiği videolar ile adından sıklıkla söz ettiren aynı zamanda şarkıcılık da yapan Begüm Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırttı.

MAGAZİN 07.10.2022, 10:44
BEGÜM POLAT'IN PAYLAŞIMI ŞOK ETTİ

 Begüm Polat, ellerindeki kahverengi kınaları resimleyip gösterdi. Elindeki kınalara şaşkınlığından söz eden Begüm Polat, ” Uyandığımda ellerimi kına yakılmış bir şekilde buldum. Ben böyle bir şey yapmadım. Evimde de kına yok. Bu kına elime nasıl geldi?” ifadelerine yer verdi. Bir anda sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline gelen Begüm Polat ve kınalı elleri, sosyal medya kullanıcısını ikiye böldü bir kısım rüyanda kına yakılmış derken bir kısmı cilt lekesidir fikrini savundu ama Begüm Polat kına koktuğunu ve bir lekenin kına kokmayacağı vurgusunu yaptı.

#BEGÜM POLAT #tik tok #sosyal medya
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