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BAYAN ROMANTİĞE BAŞ BAŞA DOĞUM GÜNÜ
MAGAZİN 20.12.2022, 12:24
Cemiyet ve iş dünyasının ünlü çifti milli rallici ve Mimar Merve Mermer ve iş adamı Murat Mermer yine kutlamada baş başa görüntülendiler. Merve Mermer’in doğum gününde baş başa pasta kesen iş dünyasının örnek çifti, bir tek nazardan korkuyoruz ifadesinde bulundular. Özel günlerini devamlı birlikte kutlamayı tercih eden ve her başarılarında sürprizlerle birbirini tebrik eden çift mutluluk sırlarını da verdiler. Mimar Merve Mermer “Temelimiz saygı ve güven, ilişkimiz ilk günkü duygular ve romantizmiyle devam ediyor. Bu romantizm ilişkimizi taze tutuyor, böylede devam edecek” dedi.
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