Bay Yanlış dizisinin Başrol oyuncusu Özge Gürel KİMDİR?

Özge Gürel,5 Şubat 1987 yılında istanbul Silivri'de doğan Özge Gürel'in annesi ev hanımı babası ise emeklidir. Ilk ve orta öğrenimini Silivri'de tamamlayan genç oyuncu Beykent Universitesi Uluslararası Ticaret bölümünü yarida birakmış ve oyuncu olma hayalerini gerçekleştirmeye koyulmuştur. Once oyunculuk sonra da oyuncu yönetimi dersleri alan Özge Gürel, kisa sürede yapımcıları dikkatini çekti. Şimdiler hala şan, dans ve diksiyon derslerine devam ettiğini söylüyor. ilk deneyimini "Kizım Nerede" dizisindeki "Zeynep" karakteriyle edinen oyuncu böylece televizyon dünyasina adım atmış olur. Daha sonra "Huzur Sokağr'nda "Melisa" ve "Muhteşem Yüzyıl'da "Rana Hatun" rolleriyle yer almıştır. 2014 ylında sevilen dizi "Medcezir" de "Ada" rolüne hayat vermiştir.