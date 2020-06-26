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Bay Yanlış dizisinin Başrol oyuncusu Can Yaman kimdir? Yakışıklı oyuncu nereli ve kaç yaşında?

Bay yanlış dizisinin yakışıklı başrol oyuncusu Can Yaman kimdir, kaç yaşındadır asıl mesleği ve nerelidir?

Bay Yanlış dizisinin Başrol oyuncusu Can Yaman kimdir? Yakışıklı oyuncu nereli ve kaç yaşında?

Can Yaman, 8 Kasım 1989 tarihinde dünyaya geldi. 1.83 boyundaki Can Yaman, lisanslı bir basketbolcudur. Futbolcu ve teknik direktör Fuat Yaman'in yeğenidir. Can Yaman, Gönül Işleri, Inadına Aşk, Hangimiz Sevmedik, Dolunay ve Erkenci kuş adlı dizilerdeki rolleriyle tanındı. Liseyi Italyan Lisesi'nde okuyan Can Yaman, Yeditepe Universitesi'nin hukuk bölümünden 2012 yılinda mezun oldu.Avukatlık stajını tamamlamasınin ardından kariyer planlarını değiştiren Can Yaman oyunculuk dersleri almaya başladı. 2014 yılında yönetmenliğini Türkan Derya'nin yaptığı Sinem Kobal'in da başrolde yer aldiğı "Gönül işleri" adlı dizide canlandırdığı Bedir karakteri ile tanınmaya başladı. 2015 yılında yönetmenliğini Osman Sinav'ın yaptiği "Inadına Aşk" dizisinde Açelya Topaloğlu ile başrolü paylaşan Can Yaman, "Hangimiz Sevmedik?" Dolunay, Erkenci Kuş gibi yapımlarda da rol aldı. Bir dönem "Hangimiz Sevmedik?" dizisindeki rol arkadaşı Selen Soyder ile yaşadığı kavgayla gündeme gelen Can Yaman, asık çıkışını ise Erkenci Kuş dizisiyle yapti.

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Anahtar Kelimeler:
Bay YanlışCan Yamanözge Gürel
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