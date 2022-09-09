Başarılı oyuncu PINAR DENİZ, NetWork’ün yeni kampanya yüzü oldu!

Network demek; birlikte olmak demek fikrinden yola çıkarak hazırlanan bu kampanyada başarılı ve güzel oyuncu Pınar Deniz, NetWork kadının glam stili ile güçlü, samimi ve sıcak bağları güçlendirmek adına şehre karışıyor. Yeni koleksiyonda sarı ve petrol yeşili ile kahverengi, bordo, hakî ve lacivert renkleri ön plana çıkarken doğadan ilham alan kamuflaj desenleri de kullanılıyor. Güncel bir görünüme sahip klasik maskülen takımlar, geleneksel dokuma ve iplik teknikleriyle yeni sezonda yerini alıyor.

Camel ve bej renkte hayvan baskıları, deri gömlekler, elbiseler ve kazaklarla bir araya gelerek cesur şehir kadınının özgüvenini yansıtıyor. Değişen yaşam tarzını güvenle yorumlayan NetWork kadın koleksiyonunun gündüzden geceye geçişini kolaylaştıran kombinlerine Pınar Deniz eşlik ediyor. Pınar Deniz’in dinamik ve sofistike ruhu, NetWork'ün Sonbahar/Kış 2022 kadın giyim koleksiyonu ile buluşunca beklenmedik doku ve form kombinasyonlarını, çabasız şıklık ve zarafete yeniden yorumlayan, detayları vurgulayan kusursuz silüetler ortaya çıkıyor.

NetWork Sonbahar Kış 2022 Kadın Koleksiyonu, güncellediği stil kodları ve yeni amblem kullanımı ile yüksek tasarım gücüne modern ve iddialı bir yorum katıyor.