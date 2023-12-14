Başarılı model İrem Tunalı beyaz perdeye göz kırpıyor
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Bugüne kadar yer aldığı projelerde ve modellikte sergilediği başarılı performansıyla isminden sıkça söz ettiren İrem Tunalı, çok yakında yeni bir sinema filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.
Başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar, büyülü güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzel oyuncu, severek yaptığı oyunculukta hedefine emin adımlarla ilerliyor.
Bir çok reklam filmlerinde yer alan ve hayattaki en büyük tutkusunun oyunculuk olduğunu söyleyen güzel oyuncu “En büyük arzum, çocukluğumdan beri hayalini kurduğum oyunculukta, kalıcı projelerde yer almak ve gerek yurt içi, gerekse de yurt dışından ödüller alarak ülkemi en güzel şekilde temsil etmek” diye konuştu.
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