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Başak Dizer': ''Kıvanç’a çok gülüyorum. ''

Stil Danışmanı Başak Dizer Tatlıtuğ eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve evlilik hakkında neler söyledi.

Başak Dizer': ''Kıvanç’a çok gülüyorum. ''

Ünlü Stil danışmanı Başak Dizer bir dergiye verdiği röportajda eşi Kıvanç Tatlıtuğ için şu ifadeleri kullandı.
Başak Dizer Tatlıtuğ:  Kıvanç’a çok gülüyorum. Evde devamlı taklit, mizah yapar, kafasında hemen yazar ve oynar. Evliliğin en önemli yapı taşı saygı ve anlayış. Birlikte eğlenmek, güzel vakit geçirmek, el ele neşeyi, coşkuyu ve üzüntüyü paylaşabilmek; gülmek, seyahat etmek, birbirine yetebilmek çok önemli. Bu dediklerimin içinde hep aşk var.

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