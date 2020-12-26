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Barış ve Nisa aşklarını neden gizlediklerini açıkladılar!

Survivor sonrası aşk yaşayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı bu aşkı neden gizlediklerini açıkladı....

Barış ve Nisa aşklarını neden gizlediklerini açıkladılar!

Survivor yarışmasın da tanışan Barış ve Nisa yarışma bittikten sonra birbirlerine aşık olup bir ilişki yaşamaya başladılar. Ancak ikili bu ilişkiyi hep inkar edip yalanladılar. 
Öyle ki Barış Murat Yağcı  her fırsatta Nisa benim kardeşim diyerek aşk iddialarının önüne geçmeye çalıştı.


Ancak ikilinin öpüşme videoları yayınlandıktan sonra açıklama yaptılar. İlişkilerinin PR olmadığını yalnızca Nisa Bölükbaşı'nin babasının isteği üzerine gizli tutmaya çalıştıklarını ifade ettiler. 

Barış Murat Yağcı, ”Nisa’nın ailesi kendi içinizde yaşayın dışarıya çok fazla gözükmeyin demişti. Böyle birşey istediği için bende normal karşıladım ve koruma içgüdüsüyle yaklaştım. “

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