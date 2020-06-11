Barış Murat Yağcı bütün Survivor rekorlarını kırdı

‘Kocamın Ailesi’, ‘Kiralık Aşk’ ve ‘Şevkat Yerimdar’ dizisinde ve ‘Sosyetik Gelin' filminde canlandırdığı karakterlerle ismini duyuran Barış Murat Yağcı, yaşadığı sakatlıklara rağmen, performans sıralamalarında liderliğini korumasını bildi.. ‘Survivor 2020’ yarışmasının şampiyonluk adayı olarak gösterilen oyuncu Barış Murat Yağcı 8. defa üst üste SMS birinciliğiyle Survivor ‘da bir ilke imza attı.