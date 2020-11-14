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Barış Akarsu hayatı film oluyor...

Barış Akarsu hayatı film oluyor...

2004 yılında katıldığı yarışma ile tanınan Barış Akarsu , geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. 2007 yılında hayata veda eden genç sanatçı sevenlerini çok üzmüştü. O günden bu yana her ölüm yıl dönümünde hayranları tarafından anılmaktadır. Akarsu’nun 28 yıllık yaşamının beyazperdeye uyarlanacağı açıklandı. Instagram’daki Barış Akarsu’nun fan sayfasından duyurulan haberin ardından başrol oyuncusunun kim olacağı merak konusu haline geldi. Konuyla ilgili detaylı bilginin yakında filmin yapım şirketi tarafından verilmesi bekleniyor.

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