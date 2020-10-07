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BARAJ DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR ?

BARAJ DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR ?

Yeni sezonda Baraj dizisinin final yapıp yapmayacağı söz konusu. Konuyla ilgi henüz yapımcılardan henüz bir açıklama gelmedi. Baraj dizisi severler bitmemesini isterken, bazı seyirciler artık bitmeli diye sosyal medya üzerinden yorum yaptı.

Anahtar Kelimeler:
BarajBARAJ FİNALBARAJ DEVAMBiran Damla YılmazNEHİRFeyyaz Duman
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