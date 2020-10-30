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BANU ALKAN’DAN BURAK ÖZÇİVİT’E ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Yeşilçam'ın Afroditi Banu Alkan, Metropol İstanbul’da görüntülendi.

BANU ALKAN’DAN BURAK ÖZÇİVİT’E ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Öğle saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde Galliard‘da küçük yeğeni ile yemek yiyen Alkan, restoran çıkışı gazetecilerle poz verip sohbet etti.  Banu Alkan'', yeni projelerle bomba gibi geliyorum'' dedi. Geçtiğimiz dönemlerde Bülent Ersoy ile program yapan Banu Alkan, tekrardan birlikte aynı projede olacağını açıkladı. Alkan,”Konserlerim devam ediyor. Gayet olumlu tepkiler alıyorum. Onun dışında henüz belli değil ama tekrardan Bülent Ersoy ile birlikte yeniden aynı proje olacağız“ dedi. Yeni nesil oyunculardan Burak Özçivit, hayranı olduğunu dile getiren Alkan,”O çocuk gerçekten herşeyi hakediyor. Duruşu, tarzı, oyunculuğunu mükemmel, çok beğeniyorum” dedi. Daha sonra  AVM gezintisi devam eden Banu Alkan, yeğeni ile keyifli vakit geçirdi.


TANER RUMELİ

YENİ DİZİ YENİ İMAJ

DÜNYADA BİR İLK; SOSYAL MEDYA DA CANLI TİYATRO YAPIYORUZ


Başarılı oyuncu Taner Rumeli Metropol İstanbul’da objektiflere yansıdı. Tek başına geldiği AVM’de spor mağazalarını gezen Taner Rumeli, gazetecilere poz verip ayaküstü sohbet etti. Fit vücuduyla dikkat çeken ve yeni bir dizinin kadrosuna dahil olan yakışıklı oyuncu,” Pandemi dolayısıyla evde çok oturduk. Şimdi düzenli spor yapıyorum sağlıklı besleniyorum. Onun dışında sete gidip geliyoruz. Daha yayına girmedik henüz ama çok heyecanlıyız. Kadromuzda gayet iyi. Her şey yolunda keyifler yerinde” dedi. Yeni dizisi için imaj değişikliğine giden Rumeli,” Sakalsız halime alışmaya çalışıyorum. Uzun yıllar olmuştu kesmeyeli henüz alışamadım” ifadelerinde bulundu. Son olarak dünyada bir ilki gerçekleştirip Youtube üzerinden ilk defa canlı tiyatro gösterisi yapan Taner Rumeli,” Çok olumlu tepkiler aldık. Dünyada ilk olduğunu düşünmeden yaptık aslında. Canlı tiyatro dışında ünlü konuklar alıp doğaçlama show yapıyoruz. Güzel bir proje oldu.” diye konuştu

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Banu AlkanTaner RumeliMetropol İstanbul
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