Banu Alkan : ''Türkiye'nin Kültür Bakanı olmak isterim''

Banu Alkan verdiği bir röportajda Kültür Bakanı olmak istediğini söyledi.

"Bir sanatçı toplumun önünde yarı milletvekili sayılır. Sanatçının kişiliği de topluma örnek olmalı. Toplumun önündeyseniz her şeye dikkat etmelisiniz ama siyaset başka bir şey. Bir gün mutlaka Türkiye’nin Kültür Bakanı olmak isterim. Çünkü benim yapabileceğim bakanlık o. Sanayi Bakanı olamayacağıma göre! Sanatla ilgili olarak Türkiye'yi dünyayla birleştirmek isterdim. Sanatçı olduğum için bu bakanlığa yakıştırıyorum kendimi. Başka bir siyasi söylemim olamaz. Ben herkesin yıldızıyım. Mutlaka toplumsal olaylara parmak basabilir bir sanatçı ama bazılarını kırabilir."