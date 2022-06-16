BANDİDO SHOW BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Ünlü sunucu Merve Akıncı’ nın sunumlarıyla renklenen organizasyon dünya starı erkek bakım ve saç uzmanı berberlerin modelleriyle yaptığı showlarla ilgi gördü. 4.000 kişinin katılımıyla gerçekleşen organizasyonda tüm dikkatleri üzerine çeken güzel sunucu Merve Akıncı “Yıllardır sahnede sunum yapıyorum benim adıma en özel organizasyonlardan biri oldu. Dünya starı şarkıcı oyuncu, sporcu ile bir arada oldum ama ilk kez dünya starı berberleri sundum. Dünyada bir ilk olması da benim için özeldi ve bu ilkin ülkemde olması beni gururlandırdı. Bayan erkek kuaförleri daha çok ilgimi çekti çünkü bakım konusunda kadına güvenen teslim olan erkek şanslıdır” dedi.

Kusursuz bir organizasyona uzun ve titiz bir çalışmayla imza atan Jalal Bandido, 83 ülkeye erkek bakım ürünü satan bir kuruluş olarak yaptığı organizasyonun gördüğü ilgiden çok memnun olduğu vurgusunu yaptı. Showlar ile renklenen ve mesleki kariyer adına önemli bilgilerin paylaşıldığı özel organizasyon Jalal Bandido bakışıyla Bandido Show’a dönüştü.