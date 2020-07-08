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Bana kimse bulaşmasın!

Karantina döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan İrem Derici, Dobra Adam'ın YouTube kanalına konuk oldu. İrem Derici, yine birbirinden iddialı açıklamalarda bulundu.

Bana kimse bulaşmasın!

"Bulaşmasını istemediğin biri var mı?" sorusuna "Bana kimse bulaşmasın, sarmayın bana, kendi dünyamda çok mutluyum" yanıtını verirken yöneltilen "Kameralara oynadığını düşündüğün kimse var mı?" sise "Sektördeki herkes kameralara oynuyor. Ama onlar iyi yapıyor, hatalı olan benim; onlar küfür etmez, onlar her sabah mis gibi uyanır, sivilceleri, gözenekleri yoktur, terlemezler, korkmazlar, bu özellikler sadece bende var" cevabını verdi.

Karantina döneminde ise sürekli evde makyaj yaptığını, çok sıkıldığını ve sahnelere dönmek istediğini belirten İrem Derici yine çok konuşulacak sözlere imza attı.

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Irem DericiSosyal Medya
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