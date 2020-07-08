"Bulaşmasını istemediğin biri var mı?" sorusuna "Bana kimse bulaşmasın, sarmayın bana, kendi dünyamda çok mutluyum" yanıtını verirken yöneltilen "Kameralara oynadığını düşündüğün kimse var mı?" sise "Sektördeki herkes kameralara oynuyor. Ama onlar iyi yapıyor, hatalı olan benim; onlar küfür etmez, onlar her sabah mis gibi uyanır, sivilceleri, gözenekleri yoktur, terlemezler, korkmazlar, bu özellikler sadece bende var" cevabını verdi.

Karantina döneminde ise sürekli evde makyaj yaptığını, çok sıkıldığını ve sahnelere dönmek istediğini belirten İrem Derici yine çok konuşulacak sözlere imza attı.