Bahar Candan Yaptı Yine Yapacağını: Ebru Gündeş'e Yüzüğü Nereye Takacağını Gösterdi

Kürtaj yaptırdığı iddia edilen eski sevgilisi Iraklı Rassan Khosnaw'ın Ebru Gündeş'ten ayrıldığını duyan Bahar Candan öyle bir fotoğraf paylaştı ki ağızlaeı açık bıraktı.

Ebru Gündeş'in ayrıldığı sevgilisi Rassan Khosnaw' la geçmişte ilişkisi olan ve her fırsatta unutmadığını dile getiren Bahar Candan, sosyal medya hesabından "ayrılacaklar, göreceksiniz" demişti. Gündeş ve Khosnaw'ın ayrılmasının ardından Candan şimdi de evlilik teklifi beklediğini ima etti.

Yüzüğü nereye takacağını ise çektiği fotoğrafla paylaştı.