Bahar Candan'ın Çıplak Fotoğrafları İfşalandı!

İşte Benim Stilim programıyla ünlenen Fenomen Bahar Candan'ın son olarak çıplak fotoğrafları basına sızdı. Sosyal medyaya yasıyan fotoğraflarında Candan'ın çıplak havlulu bir şekildeki heryerini gösterdiği anları paylaştı. Bahar Candan, videoda elinde bir havluyla üzerini kapatırken kameraya göğüslerini ve kalçasını sergilediği görüldü.