Bahar Candan aylık alışveriş harcaması 300 Bin TL...

Katıldığı yarışmalar ve farklı kişiliği ile tanınan Bahar Candan tekrar ekranlara döndü ‘’Doya Doya Moda’’ yarışmasına dahil olan Candan tarzı ve yaptığı açıklamalar ile dikkatleri üzerine toplamaya başladı. Büyük bedenlerin yarıştığı programa dahil olabilmek için 42 bedene çıkan Bahar Candan aylık alışveriş harcamasını açıkladığında ise dudakları uçuklattı. Aylık alışveriş harcamasının bazen yüz bin bazen 200 yüz bin bazen de 300 bin liraya kadar çıkabildiğini söyledi. Yapmış olduğu açıklamalar ile sürekli polemik konusu olan Candan diğer yarışmacılar tarafından ‘’Burası Doya Doya Moda 500 TL ile ne yapacak görelim’’ şeklinde karşılık verdiler. Ayrıca Bahar Candan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da gündeme geliyor.