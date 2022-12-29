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Bahar Candan Asgari Ücretle Dalga Geçti! Hesabında ki 11 Milyonu Göstererek Gövde Gösterisi Yaptı
Bahar Candan'dan duyanları çıldırtan asgari ücret yorumu!
MAGAZİN 29.12.2022, 11:25
Hesabında bulunan 11 milyon liralık bakiyesini paylaşan Bahar Candan, aylık gelirinin 160 bin liradan fazla olduğunu söylemişti. Son olarak yaptığı paylaşımında, Yatakta bornozuyla uzanarak Asgari ücrete Alaycı yorum yapan Candan, bu paylaşımı nedeniyle büyük tepki gördü.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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