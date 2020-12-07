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Bade İşçil : ''Bizim işimizde maske yok''

Bade İşçiden aşı açıklaması "Bizim sağlıkçılarımız ne diyorsa onlardan daha iyi bilemeyiz, ne yap derlerse yapacağız. Sonuçta dünyanın ortak dili İngilizce değil mi? Ne yaptıracaklarsa yapacağız.

Bade İşçil : ''Bizim işimizde maske yok''

Güzel oyuncu Bade İşçil Nişantaşı'nda ayak üstü basın mensuplarıyla sohbet etti. İşçil'in aşı ile ilgili düşünceleri şu şekilde; "Bizim sağlıkçılarımız ne diyorsa onlardan daha iyi bilemeyiz, ne yap derlerse yapacağız. Sonuçta dünyanın ortak dili İngilizce değil mi? Ne yaptıracaklarsa yapacağız.

Temassız kalabildiğince kendimi korumaya çalışacağım, risk almamayı tercih ederim. Riskin olduğu bir sektördeyim insan içinde çalışıyorum, bir de bizim işimizde maske de yok öyle bir çekim şansımız da olmadığı için herhalde o sektöre de özellikle aşılama yapacaklardır." dedi.

"Bilim kitapları okumaya başladım şu pandemi dönemimde. Araştırmacıyım biraz eksik kalan tarafları oradan tamamlıyorum. Açığım var onları kapatıyorum. Evdeyiz risk almamaya çalışıyorum." diye konuştu.

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