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BABİL’İN GALASI METROPOL İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ
MAGAZİN 19.01.2023, 10:14
20 Ocak’ta vizyona girecek olan ve merakla beklenen ‘Babil’in ön gösterimi, Metropol İstanbul’da bulunan CİNEMATİCA’da gerçekleştirildi. İlgiyle takip edilen ön gösterime aralarında Ömür Gedik ve Nisa Bölükbaşı'nın da olduğu çok sayıda isim katıldı, galada muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Nisa Bölükbaşı; ”Aylardır beklediğim bir filmdi. Çok seviyorum, burada izlemekte benim için ayrı bir heyecan olacak.” dedi. Ömür Gedik ise, "Film, sevdiğim ve beklediğim filmler arasında yer alıyordu. Filmi izlemek için sabırsızlanıyorum." demekle yetindi.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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