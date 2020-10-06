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BABİL FİNAL Mİ YAPIYOR ?

BABİL FİNAL Mİ YAPIYOR ?

Dizilerin reyting savaşları tüm hızıyla devam ederken, hangi projelerin devam edip etmeyeceği gündem oldu.
Geçtiğimiz sezon güzel reytingleri olan Babil dizisi  yeni sezonda aynı ivmeye ulaşamadı.  Final yapacak mı iddiaları ortada dolaşırken, dizinin fanları bu karara tepki gösterdi.
Henüz yapımcıdan gelen bir açıklama yok.  Fakat Babil dizisi bir sezon daha göremeyek gibi duruyor.

Anahtar Kelimeler:
BabilHalit ErgençAslı EnverBirce AkalayNur FettahoğluOzan Güven
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