Babil dizisi final mi yapıyor ?

Dizilerin reyting savaşları tüm hızıyla devam ederken, hangi projelerin devam edip etmeyeceği gündem oldu.

Geçtiğimiz sezon güzel reytingleri olan Babil dizisi yeni sezonda aynı ivmeye ulaşamadı. Final yapacak mı iddiaları ortada dolaşırken, dizinin fanları bu karara tepki gösterdi. Erken final yapıp yapmayacağı henüz belli olmayan dizinin gidişatı seyirci tarafından merak ediliyor.