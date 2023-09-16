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Baba oğul günü

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Baba oğul günü
Başarılı şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, geçtiğimiz gün oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Başarılı şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, geçtiğimiz gün oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Şarkıcılıktaki başarısını oyunculuk alanında da kanıtlayan Emre Altuğ, ‘’Baba oğul alışverişe çıktık, kısa bir alışveriş yapıp yemek yiyeceğiz her şey yolunda’’ dedi. Daha sonra aracını bıraktığını vale noktasından teslim alıp AVM’den ayrıldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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