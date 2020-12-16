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Baba kız alışverişte...

Anadolu Efes Basketbol takımının yıldızı Krunoslav Simon, önceki gün Aqua Florya AVM’de objektiflere takıldı. Kızıyla beraber geldiği AVM’de dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışveriş yapan yıldız basketbolcu, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak muhabirlere poz verdi.

Baba kız alışverişte...

Anadolu Efes Basketbol takımının yıldızı Krunoslav Simon, önceki gün Aqua Florya AVM’de objektiflere takıldı. Kızıyla beraber geldiği AVM’de dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışveriş yapan yıldız basketbolcu, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak muhabirlere poz verdi. Objektiflere poz verirken maskesini indiren Simon, daha sonra maskesini takarak güvenli alışveriş turuna devam etti. Bir süre de spor ürünlerin satıldığı mağazalardan alışveriş yapan mavi beyazlı basketbolcu alışveriş turu sonrası vale noktasından aracını alarak alışveriş merkezinden ayrıldı.

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Anadolu Efes BasketbolKrunoslav SimonAqua Florya AVMMagazin Haber
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