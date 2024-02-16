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Ayşen Birgör ile aşka yolculuk

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Ayşen Birgör ile aşka yolculuk
Türk müziğinin değerli kadın seslerinden Ayşen Birgör, yepyeni aşk şarkısı "Can Ağrısı" ile müzikseverlerle buluştu.

Özlediğimiz tarzda şarkıları günümüz dinleyicileriyle buluşturarak, müzikal bir zaman yolculuğuna çıkaran güzel sanatçı; "14 Şubat Sevgililer Günü"ne unutulmaz bir hatıra bıraktı...

Yeni şarkısında modern soundları kullanan ancak özgün tarzından da hiç ödün vermeyen Ayşen Birgör, uzun zamandır yayınlanmayan tatta kendine has hikayesi olan bir şarkıyla dinleyicilerini heyecanlandırdı.

Ayşen Birgör'ün yadsınamaz bir müzikalite anlayışıyla sunduğu yeni şarkısı "Can Ağrısı", sanatçının pırıl pırıl sesiyle ve tertemiz melodileriyle aşk hikayelerimize eşlik edecek.

Sözleri Seçkin Özer ve Ferit Özkan imzalı şarkının müziği ise yine Ferit Özkan'a ait. Projenin müzik yönetmenliğini üstlenen Seçkin Özer; düzenlemesiyle ve dingin tarzıyla aşkı ruhumuzda çözümlemeye yardımcı olacak.

İçinde bulunduğumuz andan; dün, bugün ve gelecek arasında bir yolculuğa çıkaran, notalarıyla ve sözleriyle ruhumuza işleyen duygusal şarkının klibi ise Emrah Özbilen yönetmenliğinde İstanbul'da çekildi.

Ayşen Birgör'ün yeni şarkısı "Can Ağrısı" Fifth Floor Records etiketiyle tüm müzik platformlarında ve klibi NetD kanalında yayında.

Kaynak:Haber Kaynağı

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