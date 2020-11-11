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Ayşegül Günay Kimdir Nerelidir?

Ayşegül Günay Kimdir Nerelidir?

Ayşegül Günay Demir, 9 Kasım 1969 tarihinde Eskişehir’de dünyaya gelmiştir. Yüksek öğretim eğitimini Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır.

Kameralar karşısına ilk kez 2006 yılında ‘Kaybolan Yıllar’ isimli dizi ile geçmiştir. Buradaki başarısının ardından, oyunculuk kariyerine devam etmiştir.

Eşref Saati, Küçük Kadınlar, Derman, Lale Devri, Asla Vazgeçmem, Verda, Aile Saadeti gibi çok sayıda yapımda yer alan başarılı oyuncu, şimdilerde ATV ekranlarından yayınlanmakta olan ‘Kuruluş Osman’ isimli televizyon dizisinde Zöhre karakterine hayat vermektedir.

Akrep burcu özelliklerine sahip olan Ayşegül Günay Demir, 1.60 metre uzunlukta ve 57 kilogram ağırlıktadır.

Rol Aldığı Diziler:

Diriliş Osman (Zühre, 2019)

Verda (Adalet, 2019)

Çukurdere (2018)

Bir Mucize Olsun (Esma Sancaktar, 2018)

Asla Vazgeçmem (2 Sezon, Aytül, 2015-2016)

Yer Gök Aşk (3 Sezon, Sultan, 2010-2012)

Lale Devri (TV Dizisi, Sultan, 2010-2013)

Aile Saadeti (Lamia, 2009)

Küçük Kadınlar (2. Sezon (Eda, 2009)

Derman (2008)

Eşref Saati (2. Sezon 2008)



Kaybolan Yıllar (Niran, 2006)

Rol Aldığı Sinema Filmleri:

Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel (Şehriye Sözer, 2017)

Oflu Hoca'nın Şifresi 2 (Emine, 2016)

Moskova'nın Şifresi: Temel (Şehriye Sözer, 2012)

Sümela'nın Şifresi: Temel (Şehriye Sözer, 2011)

Avatar (Türkçe Seslendirme, 2009)

Osmanlı Cumhuriyeti (Hayat Kadını, 2008)

Hercai dizisine bomba transfer Ayşegül Günay...
Hercai dizisine bomba transfer Ayşegül Günay...
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