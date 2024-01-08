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Ayşegül Aldinç'ten yeni yılın ilk büyük konserine yoğun ilgi

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Ayşegül Aldinç'ten yeni yılın ilk büyük konserine yoğun ilgi
Türk pop müziğine damgasını vurann Ayşegül Aldinç, 13 Ocak Cumartesi akşamı Beylikdüzü AKSM (Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi) sahnesinde yine unutulmaz bir geceye imza atacak.

Türk pop müziğine damgasını vuran Ayşegül Aldinç, 13 Ocak Cumartesi akşamı Beylikdüzü AKSM (Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi) sahnesinde yine unutulmaz bir geceye imza atacak.

2024 yılında daha fazla sahnede yer alacağının müjdesini veren Ayşegül Aldinç yeni yılın ilk konserinde yine doyumsuz yine eğlencenin zirve yapacağı bir performans gecesinde; sesi, güzelliği ve şarkılarıyla izleyenleri büyüleyecek.

Kendini daima yenileyen Aldinç, hem akla yerleşen hem de daima şaşırtan sahne performansında, geçmişten günümüze kadar uzanan diskografisinin farklı köşelerindeki şarkılarla 2 saatlik bir gezintiye çıkarıyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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