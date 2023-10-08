Ayşegül Aldinç'ten Şık Alışveriş Turu: Zorlu AVM'de Yeni Sezonun İlk İncelemesi Urart Mağazasında!

Başarılı şarkıcı ve oyuncu Ayşegül Aldinç, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde, bir süre mağazalarda dolaşan Aldinç'in ilk durağı Urart mağazası oldu. Yeni sezon ürünlerini incelediği anlar objektiflere yansıdı.

Burada mücevherleri inceleyip alışveriş yapan Ayşegül Aldinç, daha sonra meydan katında bulunan bir restorana geçti.

Yakın arkadaşlarıyla yemek yiyip günün yorgunluğunu atan başarılı şarkıcı, daha sonra AVM’den ayrılmak için levazım kapısının yolunu tuttu.