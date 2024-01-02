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Aysegul Aldinç mest etti

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Aysegul Aldinç mest etti
Turk pop müziğinin en güzel ve güçlü kadın temsilcilerinden Ayşegül Aldinç, yeni yılda Kıbrıs Grand Pasha otelde kendisini izlemeye gelenleri mest etti.

Sahnedeki duruşu, güzelliği, şarkıları ve seyircisiyle kurduğu sıcak diyalogla 2024'e sahnede giren Aldinc, daha fazla konserler vererek hasrete son vereceğini açıkladı.

Hareketli ve eğlenceli şarkılarla, dinamiğini hep yukarıda tutan Ayşegül Aldinç, mekanı dolduran Kıbrıslılara unutulmaz bir geceye daha yaşattı.

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