Ayşecan Tatari Kızını Götürdüğü Doktor Tarafından İfşalandı!

Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı 'Duygu' karakteri ile tanınan oyun.. Ayşecan Tatari, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile çocuğunu götürdüğü hemşirenin hasta gizliliğini ihlal ettiğini aktardı. Küçük kızını göz tedavisi için bir hastaneye götüren Ayşecan Tatari, Instagram'dan gelen mesajla adeta şoke oldu. Kızını muayene eden doktor, Ayşecan Tatari'nin kızıyla ilgili 'Ay ömrümü yedi bu çocuk bugün benim. Aşırı sinir oldum' ifadesini içeren mesajı yanlışlıkla Ayşecan Tatari'ye gönderdi.