O görüntüler sosyal medyada eleştirilirken şarkıcı Aynur Aydın sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yapılan müdahaleye tepki gösterdi. "2 yıl önce pandemi başladığında sözde ellerini ayaklarını öpüyordunuz doktorların, her akşam alkışlıyordunuz! Ne oldu da bir çelenk bırakmalarına izin vermediniz. Yazıklar olsun" diyen Aynur Aydın'a, Demet Akalın da 'Hay yaşa' diyerek destek oldu.