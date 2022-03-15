Aynur Aydın'a, Demet Akalın da 'Hay yaşa' diyerek destek oldu.
İstanbul Tabip Odası yönetimi ve bir grup hekim, 14 Mart Tip Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koymak istedi ancak polis müdahalede bulununca arbede yaşandı.
MAGAZİN 15.03.2022, 20:55
O görüntüler sosyal medyada eleştirilirken şarkıcı Aynur Aydın sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yapılan müdahaleye tepki gösterdi. "2 yıl önce pandemi başladığında sözde ellerini ayaklarını öpüyordunuz doktorların, her akşam alkışlıyordunuz! Ne oldu da bir çelenk bırakmalarına izin vermediniz. Yazıklar olsun" diyen Aynur Aydın'a, Demet Akalın da 'Hay yaşa' diyerek destek oldu.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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