AYLİN COŞKUN BEYAZLAR İÇERİSİNDE

Bir kız arkadaşıyla birlikte alışveriş yapan ve alışveriş merkezinin İstinye Pazarı katında görüntülenen Coşkun'un baştan aşağıya beyaz kombini ile dikkat çekti. Soru almadan muhabirlere teşekkür eden şarkıcı, kendisini bekleyen özel aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.

MARCAO-PAN TEİXEİRA BAŞ BAŞA BİRGÜN

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao ve eşi Pan Teixeira, geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve Markalar Sokağı'nda bulunan Zuma restoran'da baş başa öğle yemeği yiyen çift, daha sonra alışveriş merkezine girerek keyifle alışveriş yaptı. İzin gününü eşine ayıran başarılı stoper, el ele tutuştuğu eşiyle birlikte gün boyu açık havada alışveriş yaparak güneşli havanın tadını çıkardı.

RYAN BABEL ÖZEL FOTOĞRAF İSTEĞİ

Sarı kırmızılı takımın başarılı futbolcusu Ryan Babel, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Eşi ve oğlu ile birlikte alışveriş merkezine gelen Hollandalı kanat oyuncusu Babel, alışveriş merkezinin girişinde karşılaştığı ve ailesiyle birlikte fotoğrafını çekmek isteyen muhabirlerden özel olarak "sadece beni çekin" ricasında bulundu ve objektiflere tek başına poz vermeyi tercih etti. Ricasını kırmayarak tek başına fotoğrafını çeken muhabirlere teşekkür eden Galatasaraylı futbolcu ailesinin yanına giderek Nusret Steak House'da yemek yedi. Yemeğin ardından alışverişin keyfini çıkaran futbolcu bu sırada yanına gelen taraftarların da fotoğraf çekilme ricasını kırmadı.

SADETTİN SARAN TOPLANTI ZAMANI

Saran Holding yönetim kurulu başkanı Sadettin Saran, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Markalar Sokağı'nda bulunan Masa Restaurant da iş hayatından dostlarıyla buluşan ve yemek eşliğinde toplantı yapan başarılı iş insanı, restoran çıkışı görüntülendi. Aracına binmek üzereyken yanına gelen gazetecileri fark eden Saran, aracına binmekten vazgeçerek muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmadı ve objektiflere poz verdi. Gazeteciler ile ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmeyen Sadettin Saran, daha sonra kolay gelsin dileklerini de ileterek aracına bindi ve alışveriş merkezinden ayrıldı.