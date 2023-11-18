Aydilge ve Evrencan'dan Sahte Öpüşler

Müzik dünyasında hem popüler arenada kalmayı başarıp, hem de kendine has söz ve besteleri ile farklı bir yer edinen Aydilge, son şarkısı Sahte Öpüşler için sevilen müzisyen Evrencan Gündüz ile bir araya geldi.