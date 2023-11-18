  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Aydilge ve Evrencan'dan Sahte Öpüşler

Aydilge ve Evrencan'dan Sahte Öpüşler

Yayınlanma:
Aydilge ve Evrencan'dan Sahte Öpüşler
Müzik dünyasında hem popüler arenada kalmayı başarıp, hem de kendine has söz ve besteleri ile farklı bir yer edinen Aydilge, son şarkısı Sahte Öpüşler için sevilen müzisyen Evrencan Gündüz ile bir araya geldi.

Yapay, gösterişli hayatlar, sahte aşklar, yapmacık ilişkilere karşı tepkilerini bu şarkıyla dile getiren ikili, son derece renkli ve esprili bir klibe de imza attılar.

Sosyal medyanın yarattığı pembe dünyaların sahteliğine işaret eden şarkının söz ve bestesi Aydilge'ye, düzenlemesi ise Dorukhan Yaldız'a ait. Şarkı klibiyle beraber 24 Kasım'da tüm platformlarda yayında olacak.

Kaynak:Haber Kaynağı

Magazin
Süperstar Fırtına Estirdi
Süperstar Fırtına Estirdi
Demet Akalın'dan Yakın Arkadaşına Doğum Günü Sürprizi
Demet Akalın'dan Yakın Arkadaşına Doğum Günü Sürprizi
Deniz Işın Tiyatro Dizi Seti Asasında Koşuyor
Deniz Işın Tiyatro Dizi Seti Asasında Koşuyor
Merve Dizdar Göz Kamaştırdı
Merve Dizdar Göz Kamaştırdı
Cansu Dere'nin Yabancı Hayranları
Cansu Dere'nin Yabancı Hayranları
Melisa Döngel Alışverişte
Melisa Döngel Alışverişte
Eda Ece Doğum Hazırlıklarına Devam Ediyor
Eda Ece Doğum Hazırlıklarına Devam Ediyor