Aydan Şener Çalıkuşu Evinde

Kuşadalıların, Reşat Nuri Güntekin'in “Çalıkuşu" romanının kahramanı Feride Öğretmen'in yaşadığı ev olarak andığı Çalıkuşu Evi’nde Aydan Şener, alkışlarla karşılandı.

Mehtap Meral’in moderatörlüğünde Kuşadası Belediyesi Başkanı Ömer Günel’in de katıldığı söyleşi sonrası, Kuşadalılarla kucaklaşan Aydan Şener’e büyük ilgi gösterildi.

Etkinliğe katılan herkesle tek tek fotoğraf çektiren Aydan Şener “Feride’nin evinde olmak, beni anılarıma götürdü. Buradan özel anılarla ayrılıyorum. Böyle bir yapının hala korunuyor olması çok kıymetli.” dedi.

İzleyicilerin sorularını da yanıtlayan Aydan Şener Çalıkuşu’nun hayatında özel bir yeri olduğunu ifade ederek “Çalıkuşu’nda ben kendi Feridemi yaratmak istedim. İçimden gelerek ve çok severek oynadığım değerli bir işti. Çok aşk filmi seyredildi, çekildi ama Çalıkuşu’nda bulduğumuz tat başkaydı. İdealist öğretmenin yaşadıklarını ve her dönemde yaşanan kadın sorunlarını yansıtması farklarından biriydi. Feride gibi mücadeleci kadınlara gümümüzde daha çok ihtiyacımız var.” dedi.