Ayça Varlıer New York'ta Cumhuriyet'in 100.yıl kutlamalarına katıldı

Reyhan Özgür'ün günün anlamına dair yaptığı konuşma sonrası New York belediye başkanı Eric Adams mikrofonun başına geçerek ' türkleri çok seviyorum. 6 kere İstanbul'a geldim. Amerika'nın İstanbul'u New York Tur. Buraya kattığınız aile değerleri için çok teşekkür ederiz' konuşmasını yaptı.

Ayça Varlıer Türkiye'den uzakta kutladığı Cumhuriyet'in 100.yılı için duygularını şöyle dile getirdi.

'New York'ta yaşayan bir Türk bireyi olarak, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak amacıyla düzenlenen Türk Konsolosluğu tarafından gerçekleştirilen müthiş görkemli ve unutulmaz Resepsiyon’a katılma şansını yakaladığım için son derece şanslı hissediyorum. Bir kadın olarak sanata dair hayallerimi gerçekleştirmeme olanak tanıyan temel unsurun Cumhuriyet olduğuna inanıyorum ve Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonu, bu hayalimi gerçekleştirmemde benim ilham kaynağım olmuştur.