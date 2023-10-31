Ayça Varlıer New York'ta Cumhuriyet'in 100.yıl kutlamalarına katıldı
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Ünlü oyuncu Ayça Varlıer Amerika'daki Türk konsolosluğunun düzenlediği Cumhuriyet'in 100. yıl resepsiyonu davetine erkek arkadaşı Serhan Aydemir ile katıldı.
Reyhan Özgür'ün günün anlamına dair yaptığı konuşma sonrası New York belediye başkanı Eric Adams mikrofonun başına geçerek ' türkleri çok seviyorum. 6 kere İstanbul'a geldim. Amerika'nın İstanbul'u New York Tur. Buraya kattığınız aile değerleri için çok teşekkür ederiz' konuşmasını yaptı.
Ayça Varlıer Türkiye'den uzakta kutladığı Cumhuriyet'in 100.yılı için duygularını şöyle dile getirdi.
'New York'ta yaşayan bir Türk bireyi olarak, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak amacıyla düzenlenen Türk Konsolosluğu tarafından gerçekleştirilen müthiş görkemli ve unutulmaz Resepsiyon’a katılma şansını yakaladığım için son derece şanslı hissediyorum. Bir kadın olarak sanata dair hayallerimi gerçekleştirmeme olanak tanıyan temel unsurun Cumhuriyet olduğuna inanıyorum ve Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonu, bu hayalimi gerçekleştirmemde benim ilham kaynağım olmuştur.
Cumhuriyet, Türkiye'nin bağımsızlık ve demokrasi mücadelesini simgelerken, bize özgürlük, eşitlik ve adalet değerlerini getirmiştir. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken, bu değerleri daha da ileri taşıma sorumluluğunu taşıyoruz. Bu özel gün vesilesiyle, birlik ve beraberlik içinde, Cumhuriyetimizin temel değerlerine olan inancımızı yürekten kutluyor ve geleceğe dair umut dolu bir şekilde ilerliyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene!'
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