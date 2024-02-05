Ayça Varlıer erkek arkadaşının New York'ta doğum gününü kutladı

Ünlü oyuncu Ayça Varlıer New York'ta birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Serhan Aydemir'in doğum gününü sosyal medya hesaplarından birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaşarak kutladı. Fotoğrafa 'sensiz bir hayat çok anlamsız olurdu. İyi ki hayatımdasın. Sonsuza dek aşk' notuyla paylaştı.

Başbaşa bir akşam yemeği yiyip pasta kesen çift, akşam da New York'ta bir Jazz kulübüne giderek eğlendiler.