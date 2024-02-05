Ayça Varlıer erkek arkadaşının New York'ta doğum gününü kutladı
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Ünlü oyuncu Ayça Varlıer New York'ta birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Serhan Aydemir'in doğum gününü sosyal medya hesaplarından birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaşarak kutladı. Fotoğrafa 'sensiz bir hayat çok anlamsız olurdu. İyi ki hayatımdasın. Sonsuza dek aşk' notuyla paylaştı.
Ünlü oyuncu Ayça Varlıer New York'ta birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Serhan Aydemir'in doğum gününü sosyal medya hesaplarından birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaşarak kutladı. Fotoğrafa 'sensiz bir hayat çok anlamsız olurdu. İyi ki hayatımdasın. Sonsuza dek aşk' notuyla paylaştı.
Başbaşa bir akşam yemeği yiyip pasta kesen çift, akşam da New York'ta bir Jazz kulübüne giderek eğlendiler.
Varlıer, 14 yıldır New York'ta yaşayan Serhan Aydemir'le konser vermek için gittiği kulüpte tanıştı. Aydemir dj'lik yaptığı kulüpte tanışarak ilişkilerini başlatan çift pandemiyi 1 yıl Türkiye'de birlikte yaşayarak atlattı. Sonra, 2,5 yıl önce yeniden New York'a dönüş yaparak yaşamaya devam ettiler.
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