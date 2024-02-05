  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Ayça Varlıer erkek arkadaşının New York'ta doğum gününü kutladı

Ayça Varlıer erkek arkadaşının New York'ta doğum gününü kutladı

Yayınlanma:
Ayça Varlıer erkek arkadaşının New York'ta doğum gününü kutladı
Ünlü oyuncu Ayça Varlıer New York'ta birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Serhan Aydemir'in doğum gününü sosyal medya hesaplarından birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaşarak kutladı. Fotoğrafa 'sensiz bir hayat çok anlamsız olurdu. İyi ki hayatımdasın. Sonsuza dek aşk' notuyla paylaştı.

Ünlü oyuncu Ayça Varlıer New York'ta birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Serhan Aydemir'in doğum gününü sosyal medya hesaplarından birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaşarak kutladı. Fotoğrafa 'sensiz bir hayat çok anlamsız olurdu. İyi ki hayatımdasın. Sonsuza dek aşk' notuyla paylaştı.

Başbaşa bir akşam yemeği yiyip pasta kesen çift, akşam da New York'ta bir Jazz kulübüne giderek eğlendiler.

Varlıer, 14 yıldır New York'ta yaşayan Serhan Aydemir'le konser vermek için gittiği kulüpte tanıştı. Aydemir dj'lik yaptığı kulüpte tanışarak ilişkilerini başlatan çift pandemiyi 1 yıl Türkiye'de birlikte yaşayarak atlattı. Sonra, 2,5 yıl önce yeniden New York'a dönüş yaparak yaşamaya devam ettiler.

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Magazin
Ömür Gedik: 1 yıldır deprem bölgesindeyiz
Ömür Gedik: 1 yıldır deprem bölgesindeyiz
Ajda Pekkan ile Sürpriz Düet Geliyor
Ajda Pekkan ile Sürpriz Düet Geliyor
Atiye İstanbul'u Salladı
Atiye İstanbul'u Salladı
Demet Akalın'dan Kızı Hira'ya Doğum Günü Sürprizi
Demet Akalın'dan Kızı Hira'ya Doğum Günü Sürprizi
Yeşim Salkım'dan Uyu Meleğim
Yeşim Salkım'dan Uyu Meleğim
Yıldız Tilbe'den yepyeni şarkı
Yıldız Tilbe'den yepyeni şarkı
Moskova’da Türkan Şoray rüzgarı
Moskova’da Türkan Şoray rüzgarı