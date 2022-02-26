Avatar Atakan Ödüle Dayanamadı!
Survivor tarihinde bir ilk yaşandı! Yarın akşam yayınlanacak bölümde Murat Ceylan'ın ödülü açmış olduğu sırada Avatar Atakan'ın izinsiz şekilde ödülü yemesi Atakan'a yaptırıma sebep oldu..
MAGAZİN 26.02.2022, 17:07
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Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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