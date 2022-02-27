Avatar Atakan'ın Dayanamayıp Yediği Hamburger Aslında Kurgu muydu?

Oyun öncesinde Murat Ceylan'ın ödülü açmasınin ardından Avatar Atakan'ın bir anda mevcut ödül olan hamburgerden izinsiz şekilde bir ısırık alıp "Ben bu lezzete dayanamıyorum." demesinin ardından reklamveren firmanın Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Popeyes'in lezzetine dayanılmaz." ifadelerinin kullanılması yaşananların tamamen reklam içeren bir kurgu olduğu yönünde iddiaların paylaşılmasına sebep oldu.