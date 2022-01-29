ATV'de yayınlanacak olan 'Okul Yolunda' dizisinin adı değişti!
Yapımcılığını Koliba Film'in, yönetmenliğini Sadullah Çelen'in üstlendiği, senaryosunu Filiz Alpgezmen'in kaleme aldığı, başrollerini Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in paylaşacağı dizinin ismi 'Adı Sevgi' olarak değişti.
Adı Sevgi, yakında ATV'de!
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