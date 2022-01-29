Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona ikinci çocuk Aşk Mantık İntikam esra
Aziz 12. bölüm fragmanı 4 şubat
Aziz 12. bölüm fragmanı 4...
Yasak Elma'ya Taze Kan! O genç oyuncu kadroya dahil oldu
Yasak Elma'ya Taze Kan! O...
ATV'de yayınlanacak olan 'Okul Yolunda' dizisinin adı değişti!
ATV'de yayınlanacak olan 'Okul Yolunda'...
Müjde! 1 - 4 Şubat BİM Aktüel İndirim Kataloğu Yayınlandı- Şubat Ayı Bim Aktüel ürünler neler?
Müjde! 1 - 4 Şubat...

ATV'de yayınlanacak olan 'Okul Yolunda' dizisinin adı değişti!

Yapımcılığını Koliba Film'in, yönetmenliğini Sadullah Çelen'in üstlendiği, senaryosunu Filiz Alpgezmen'in kaleme aldığı, başrollerini Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in paylaşacağı dizinin ismi 'Adı Sevgi' olarak değişti. Adı Sevgi, yakında ATV'de!

ATV'de yayınlanacak olan 'Okul Yolunda' dizisinin adı değişti!

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
AtvOkul YolundaATV Okul YolundaYunus Emre Yıldırımer
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.