  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Atiye İstanbul'u Salladı

Atiye İstanbul'u Salladı

Yayınlanma:
Atiye İstanbul'u Salladı
Türk pop müziğinin güçlü ve renkli isimlerinden Atiye, son hızla konserlerine devam ediyor. Türkiye'nin birçok yerinde soluksuz konser maratonuna başlayan Atiye, geçtiğimiz akşam Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde sahneye çıktı.

Türk pop müziğinin güçlü ve renkli isimlerinden Atiye, son hızla konserlerine devam ediyor. Türkiye'nin birçok yerinde soluksuz konser maratonuna başlayan Atiye, geçtiğimiz akşam Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde sahneye çıktı.

İki dansçısı ve orkestrası ile fırtına gibi bir iki saat geçiren Atiye, enerjisi, şarkılarıyla adeta bir müzikal şölen yaşattı.

Konserden konsere koşan Atiye, son hiti Dalgana Bak ile coşkulu bir şekilde açılışı yaptıktan sonra, 'Salla', 'Budur', 'Ya Habibi', 'Mazallah', 'Soygun Var' gibi geniş kitlelere ulaşan şarkılarını söyledi.

Hem dans edip hem de şarkı söyleyerek başarılı performanslara Türkiye'de imza atan ve öncülük eden Atiye, 750 kişik Kültür Merkezi'nin unutulmaz performanslarından birine imza attı.

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Magazin
Ömür Gedik: 1 yıldır deprem bölgesindeyiz
Ömür Gedik: 1 yıldır deprem bölgesindeyiz
Ajda Pekkan ile Sürpriz Düet Geliyor
Ajda Pekkan ile Sürpriz Düet Geliyor
Ayça Varlıer erkek arkadaşının New York'ta doğum gününü kutladı
Ayça Varlıer erkek arkadaşının New York'ta doğum gününü kutladı
Demet Akalın'dan Kızı Hira'ya Doğum Günü Sürprizi
Demet Akalın'dan Kızı Hira'ya Doğum Günü Sürprizi
Yeşim Salkım'dan Uyu Meleğim
Yeşim Salkım'dan Uyu Meleğim
Yıldız Tilbe'den yepyeni şarkı
Yıldız Tilbe'den yepyeni şarkı
Moskova’da Türkan Şoray rüzgarı
Moskova’da Türkan Şoray rüzgarı