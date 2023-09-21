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ATİYE iki kızının fotoğrafını paylaştı

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ATİYE iki kızının fotoğrafını paylaştı
Türk pop müziğinin güçlü kadın temsilcilerinden Atiye, iki çocuğunun fotoğraflarını paylaştı.
Geçtiğimiz gün dünyaya gelen kızı Neva ve Ferahfeza'nın birlikte fotoğrafını Atiye ilk defa yayımladı.
3.50 kilo 50 cm olarak dünyaya gelen kızı Neva'nın fotoğrafını paylaşan Atiye 'dünyalar kadar mutluyum. çok şükür' dedi.

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