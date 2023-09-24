Atasay Mücevherat CEO'su ve Chiara de Rocchi, Tersane İstanbul'da Muhteşem Düğünle Evlendi!

Atasay Mücevherat CEO'su Atasay Kamer, başarılı sanatçı Chiara de Rocchi ile muhteşem bir düğünle evlendi. Tersane İstanbul'da gerçekleşen bu özel düğün, iş dünyası, sanat, spor ve cemiyet hayatından birçok ünlü ismi bir araya getirdi. Çiftin nikah şahitliğini, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, iş insanı Fettah Tamince, sanatçı Ayşe Aktunalı ve Jessica de Rocchi Oğul üstlendi.

Davetlileri, beyazlar içindeki balerinler karşıladı ve düğün, hem Türk hem de İtalyan etkilerini taşıyan özel bir atmosferde geçti. Chiara de Rocchi, yalın ama son derece şık gelinliğiyle tüm gözleri üzerine çekti.

Mücevherat sektörünün oyun kurucu markası Atasay Mücevherat’ın CEO’su, Kamer Ailesi’nin 4’üncü kuşak temsilcisi Atasay Kamer, sanatçı Chiara de Rocchi ile dünyaevine girdi. Tersane İstanbul’un büyülü atmosferinde gerçekleşen düğün, iş, sanat, spor ve cemiyet hayatından seçkin isimleri bir araya getirdi. Her bir detayı incelikle düşünülen yılın en şık düğününe, aralarında Zafer Yıldırım, Acun Ilıcalı, Sema Sipahioğlu, Ayşegül Dinçkök, Meryem Uzerli, Mustafa Ceceli, Nihat Özdemir, Abdürrahim Albayrak, Metin Şen ve Sevan Bıçakçı’nın da bulunduğu yaklaşık 700 davetli katıldı. Chiara de Rocchi, efsane İngiliz modacı Vivienne Westwood imzalı, yalın ama şık gelinliğiyle göz kamaştırırken, Atasay Kamer Tom Ford imzalı bir tasarım tercih etti. Çift, davetlilerin huzurunda birbirlerine ‘Evet’ dedi.

Davetlileri beyazlar içindeki balerinlerin karşıladığı düğünde, Fransa’dan gelen Shine Live Band Paris grubu, gece boyunca zengin bir repertuvarla unutulmayacak bir performansa imza attı. Davetliler, yılın en şık düğününde Ebru Gündeş’in şarkılarıyla coştu. Her bir detayın özenle düşünüldüğü zarif düğünde davetliler dünyaca ünlü İtalyan şef Carlo Bernardini danışmanlığında hazırlanan geleneksel ve modern tatların sentezlendiği ziyafetin de tadını çıkardı.