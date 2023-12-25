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Astrolog Michaela Astro'dan Yılbaşı Tavsiyeleri

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Astrolog Michaela Astro'dan Yılbaşı Tavsiyeleri
Şöhreti ülke sınırlarını aşan astrolog Michaela Astro, yılbaşı gecesi için tavsiyede bulundu.

Şöhreti ülke sınırlarını aşan astrolog Michaela Astro, yılbaşı gecesi için tavsiyede bulundu.

Aşkı temsil eden kırmızı, yılbaşının olmazsa olmaz rengidir ifadesinde bulunan Michaela Astro, inanışa göre şans getirdiğine inanılan kırmızı renk uğur getirmesi için kullanılır ifadesinde bulundu.

Kırmızı kullananların o sene şanslı olacaklarına inanılır, yılın aşk dolu geçeceği düşünülür, uğursuzlukların son bulması için de kırmızı renk tercih edilir vurgusunu yapan Michaela Astro, Kırmızı kullananların o sene şanslı olacaklarına inanılır, yılın aşk dolu geçeceği düşünülür, uğursuzlukların son bulması için de kırmızı renk tercih edilir sözleriyle dikkatleri sosyal medyadaki paylaşımlarıyla üzerine çekti. Ünlü astrolog Michaela Astro “Kırmızı aşkın rengidir, aşk varsa mutluluk, mutluluk varsa berekette ordadır, güzel duygular birbirini tetikler” dedi.

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