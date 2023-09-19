Aslıhan Karalar'a Yoğun İlgi

Genç ve güzel oyuncu Aslıhan Karalar, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde tek başına alışveriş yaparken görüntülendi. Mağazaları dolaşan Karalar, hayranlarının ilgisiyle karşılaştı.

Hayranlarının ilgisine kayıtsız kalmayıp onlarla hatıra fotoğrafı çektirip ayak üstü de olsa sohbet eden Aslıhan Karalar, daha sonra ‘Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’ oyununun prömiyerini izlemek üzere Zorlu Performans Sanatları Merkezi’ne geçti. Oyun çıkışı muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp, objektiflere poz veren Karalar’ın her zaman olduğu gibi tarzı ve şıklığı ile göz kamaştırdı.