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Aslıhan Karalar: Herkes Çok Şaşıracak

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Aslıhan Karalar: Herkes Çok Şaşıracak
Ekranların güzel ve başarılı oyuncusu Aslıhan Karalar, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Ekranların güzel ve başarılı oyuncusu Aslıhan Karalar, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Öğlen saatlerinde tek başına geldiği Zorlu AVM’de ilk durağı Beymen mağazası olan güzel oyuncu, bir süre burada alışveriş yapıp yeni sezon ürünlerini inceledi.

Daha sonra meydan katını dolaşan başarılı oyuncu, ‘’5 Ocak’tan itibaren vizyonda olan ‘Filme Gel’ adlı filmimize olumlu dönüşler geliyor seyircimizi mutlu etmek bizi gururlandırıyor. 19 Ocak'ta Gain'de yeni dizimiz ‘Kurtuluş Lisesi’ vizyona giriyor. Heyecanlı bir proje burada izleyiciyi kalbinden vuracağız. Aşırı heyecanlıyız, oradaki rolümü görünce herkes çok şaşıracak’’ açıklamasında bulundu.

Tarzı ve şıklığı ile de göz kamaştıran genç oyuncu, güzelliği ile de sevenleri tarafından beğeni topladı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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