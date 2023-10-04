  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Aslıhan Karalar göz kamaştırdı

Aslıhan Karalar göz kamaştırdı

Yayınlanma:
Aslıhan Karalar göz kamaştırdı
Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıyan güzel oyuncu Aslıhan Karalar, güzelliği ve şık stili ise göz kamaştırdı.

Güzel oyuncu Aslıhan Karalar, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Tek başına AVM’ye gelen güzel oyuncu, meydan katında bulunan bir restoranda iş arkadaşlarıyla bir araya geldi. Elinde dosyalarla objektife yansıyan Karalar, ‘’Hem toplantı için hemde dinlenmek için geldim, proje okuyorum değerlendirme aşamasındayım’’ dedi. Ayrıca güzel oyuncunun, güzelliği ve şık stili ise göz kamaştırdı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Magazin
Hem iş hem alışveriş
Hem iş hem alışveriş
Oyuncu çiftten el ele alışveriş
Oyuncu çiftten el ele alışveriş
Selin Şekerci'den alış-veriş turu
Selin Şekerci'den alış-veriş turu
Anne-kız günü
Anne-kız günü
10 Yıllık Evlilik Böyle Bitti! Nagehan ve Rasim Ozan Neden Ayrıldı?
10 Yıllık Evlilik Böyle Bitti! Nagehan ve Rasim Ozan Neden Ayrıldı?
Doğal Güzel: Nur Fettahoğlu
Doğal Güzel: Nur Fettahoğlu
Kerem Bursin Dinlenmeye Çekildi
Kerem Bursin Dinlenmeye Çekildi