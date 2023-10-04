Aslıhan Karalar göz kamaştırdı

Güzel oyuncu Aslıhan Karalar, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Tek başına AVM’ye gelen güzel oyuncu, meydan katında bulunan bir restoranda iş arkadaşlarıyla bir araya geldi. Elinde dosyalarla objektife yansıyan Karalar, ‘’Hem toplantı için hemde dinlenmek için geldim, proje okuyorum değerlendirme aşamasındayım’’ dedi. Ayrıca güzel oyuncunun, güzelliği ve şık stili ise göz kamaştırdı.