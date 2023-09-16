Aslıhan Güner: Zübeyde filminin yeri bambaşka

Yeni projesi 'Zübeyde' filmi için gün sayan başarılı oyuncu Aslıhan Güner, önceki gün Metropol İstanbul'da görüntülendi. Makyajsız, duru güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Güner, yeni projeler için senaryo okuduğunu ifade etti.

Yaz aylarını çalışarak geçirdiğini söyleyen Aslıhan Güner, ''Zübeyde hanımı canlandırdığım filmin vizyon tarihi yaklaşıyor. Çok duygu yüklü, izleyenlere bir kez daha gurur yaşatacak bir film oldu. Birçok önemli karaktere hayat verdim ama bu proje benim için bambaşka bir öneme sahip.'' dedi. Daha sonra alışveriş turuna çıkan Aslıhan Güner, mağazaları dolaşarak, yeni sezon ürünlerini inceledi.