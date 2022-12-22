Aslıhan Doğan Evlilik Aşkı Öldürmedi 3. Çocuğu İstiyoruz

Aslıhan Doğan'ın bu ayrığın iyi geldiğini ve sürecin evliliğe götürdüğünü söyledi. " Çocuklar bizi olumsuz etkilemedi. Evlilik aşkımızı öldürmedi" dedi. Hamza Arda ve Asil Aslan ile evliliğimizi çok daha güzel bir noktaya taşıdık. Arda fedakâr bir babadır. Çocuklarımıza karşı sevgi dolu. Ailesi için her şeyi yapar. Aslıhan Doğan Turan ayrıca Üçüncü çocuğu çok istiyoruz. dedi.