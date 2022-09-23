ASLI TURANLI - BURAK ÇELİK BAŞ BAŞA ALIŞVERİŞ
Ekranların güzel oyuncusu Aslı Turanlı, önceki gün yakışıklı oyuncu Burak Çelik ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Baş başa alışverişe çıkan iki sevgilinin ilk durağı Parle oldu. Burada yemek yiyen ikili sonrasında da kısa bir alışveriş turu yaptı. Önümüzde ki günlerde kısa bir tatile çıkacak olan Çelik ve Turanlı çifti tatil öncesi alışveriş yaptı.
MAGAZİN 23.09.2022, 10:42
Ekranların güzel oyuncusu Aslı Turanlı, önceki gün yakışıklı oyuncu Burak Çelik ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Baş başa alışverişe çıkan iki sevgilinin ilk durağı Parle oldu. Burada yemek yiyen ikili sonrasında da kısa bir alışveriş turu yaptı. Önümüzde ki günlerde kısa bir tatile çıkacak olan Çelik ve Turanlı çifti tatil öncesi alışveriş yaptı.
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